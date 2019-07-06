Türkiye kiraz üretiminde dünya lideri. Marmara, Ege ve Akdeniz kiraz yetiştiriciliği için en elverişli bölgeler.

Kiraz tam bir ılıman iklim meyvesi. Aşırı sıcaklar meyvenin kalitesini düşürüyor. Don olayları ise üretim miktarını olumsuz etkiliyor. Bu yüzden ağaçların çiçek açtığı ilkbahar döneminde hava şartları büyük önem taşıyor.

Kuzey yarım kürede yılın ilk kirazı Türkiye’de toplanıyor. Ege Bölgesi’nde başlayan hasat Marmara, İç Anadolu ve Akdeniz Bölgeleri'nde devam ediyor. Türkiye’de yetişen kirazlar dünyanın dört bir yanına ihraç ediliyor.

Özellikle Avrupa Birliği ülkelerine Türkiye'nin ciddi bir ihracatı var. Tüm dünya Türk kirazını severek ve beğenerek yiyor.

2018 yılında Türkiye'den 52 ülkeye 76 bin ton kiraz ihraç edildi. Bu ihracat sayesinde 162 milyon dolar girdi sağlandı.

Türkiye'nin hedefi Çin pazarına hakim olmak

Dünyada kiraz en çok Çin Halk Cumhuriyeti'nde tüketiliyor. Türkiye'nin yeni hedefi dünyanın bir numaralı alıcısı olan Çin pazarına da hakim olmak.

Çin'e kiraz ihracatının önündeki en büyük engel kirazların 16 gün soğuk hava deposunda bekletilmesi şartıydı. İki ülke, raf ömrünü azaltan bu uygulamayı kaldırdı. Böylece Türk kirazına Çin yolu açılmış oldu.

Türkiye Çin İş Geliştirme ve Destekleme Derneği Başkanı İhsan Beşer, "Normal şartlarda Avrupa’nın bir konteynır, iki konteynır, üç konteynır sipariş verdiği yerde doğru bir Çinli müşteri size bin ton iki bin ton sipariş verebiliyor." dedi.

Deng Li: İki ülke arasındaki ticari ilişkiler daha dengeli hale gelebilir

Türkiye’de 3 ay süren kiraz mevsimi boyunca Çin’e ihracat devam edecek.

Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Deng Li, "Türkiye’nin Çin’e kiraz ihracatının başlamasıyla birlikte umarım Çin piyasasına Türkiye’den çok daha fazla tarım ürünü girer. Bu sayede Türkiye ve Çin arasındaki ticari ilişkiler daha dengeli bir hale gelebilir.” temennisinde bulundu.

Haber: Eda Nur Eren

Kamera: Erdinç Kızılgedik