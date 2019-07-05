Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, İstanbul’da düzenlenen “Temiz Enerjinin Geleceği: Nükleerin Rolü” programına katıldı.

"Nükleer enerjiyi Türkiye’ye getirmek zorundayız"

Nükleer enerjiyi sadece elektrik üretimi olarak görmediklerini belirten Dönmez, şunları söyledi:

"Sağlık, endüstri, ulaştırma, haberleşme, uzay teknolojileri gibi ileri teknoloji alanlarda söz sahibi olmak, teknolojide üretim üssü olmak istiyorsak nükleer enerjiyi Türkiye’ye getirmek zorundayız. Hatta geç kaldık bile diyebiliriz."

"Çağ dışı bilgilere lütfen kulak asmayın"

Gelişmiş ülkelerin nükleer teknolojiyi 70 yıldır kullandıklarını hatırlatan Bakan Dönmez, bugün dünyada 449 reaktörün işletme halinde olduğunu söyledi. Bu ülke ekonomilerinde nükleer enerjinin, elektrik üretiminin yüzde 18’ini oluşturduğu bilgisini paylaşan Dönmez, bu konunun Türkiye’de değersizleştirildiğini, popüler kültüre kurban edildiğini vurgulayarak şu çağrıda bulundu:

"Nükleer teknoloji hakkında yorum yapan insanların kulaktan dolma, çağ dışı, bilimsel gerçeklerden tümüyle kopuk bilgilerine lütfen kulak asmayın. Bu konuyu ajite ederek, konuyu özünden, bağlamından, gerçekliğinden kopararak sunan, birilerinin çıkarlarına alet olan ya da hizmet eden yayın ve yorumlara lütfen itibar etmeyin."

"10 yılda yenilenebilir enerji kurulu gücümüz yaklaşık yüzde 200 oranında arttı"

Nükleer güvenliğin bütün prensiplerini titizlikle uyguladıklarını anlatan Dönmez, nükleer eğitim için Rusya’ya gönderilen 88 mezunun iş başı yaptığını söyledi.

Bakan Dönmez, sözlerine şöyle devam etti:

"Son 16 yılda kurulu gücümüzü 2,5 kat artırırken bu üretim artışında en büyük pay yenilenebilir enerji kaynaklarından geldi. Son 10 yılda yenilenebilir enerji kurulu gücümüz yaklaşık yüzde 200 oranında arttı. Yenilenebilir enerji kaynaklı kurulu gücümüzün toplam içindeki payı da yüzde 50’lere yükseldi."

Kaynak: TRT Haber

