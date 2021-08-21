Ordu Ticaret ve Sanayi Odası (OTSO) Sekizinci Meslek Komitesi tarafından Altınordu ilçesinde bulunan Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fındık kırma fabrikasının bahçesinde düzenlenen törene tüccarlar ve ilgililer katıldı.

[Fotoğraf: AA]

OTSO Meclis Başkan Yardımcısı Osman Çakmak, birincisi geçen sene gerçekleştirilen ödül törenini gelecek yıllarda da sürdüreceklerini söyledi.

Çakmak, Ordu'nun, en çok fındık üreten illerin başında geldiğine dikkati çekerek, aynı zamanda ilk fındık hasadının başladığı ve fındığın ilk pazara indirildiği şehir olduğunu dile getirdi.

[Fotoğraf: AA]

Bu yılki ihracat hedefi 3 milyar dolar

Ordu'daki iki firmanın, Türkiye'de fındığın ilk defa pazara inmesini sağladığını belirten Çakmak, bunların Yürür Gıda Sanayi Anonim Şirketi ile Bilgihan Fındık Limited Şirketi olduğunu aktardı.

Çakmak, fındığın ülke tarımında çok önemli yer tuttuğunu vurgulayarak, "Fındık, Doğu ve Batı Karadeniz Bölgesi'nde ekonomik olarak ticaretin dönmesinde çok büyük önem arz etmektedir. Bu yılki ihracat hedefinde ise 3 milyar doların çok rahat bir şekilde yakalanacağını düşünüyoruz" dedi.

[Fotoğraf: AA]

Bilgihan Fındık'ın sahiplerinden Cengiz Bilgihan, sektör temsilcilerine iyi bir sezon geçirmeleri temennisini ileterek, "İnşallah doğal afetlerin olmadığı ve Kovid-19 salgının bittiği bir sezonu geçiririz" diye konuştu.

Yürür Gıda'nın sahibi Yusuf Yürür de organizasyonu düzenleyen OTSO yetkililerine teşekkür ederek, "Yeni fındık sezonunun tüm paydaşlara hayırlı ve bereketi olmasını temenni ediyorum" ifadesini kullandı.

[Fotoğraf: AA]

Bilgihan ve Yürür'e plaketin verildiği etkinlik, çuvallanan fındıkların ihraç edilmek üzere tırlara yüklenmesiyle sona erdi.