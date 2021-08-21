Borçları yapılandırmada geri sayım başladı. Yasaya göre, 9 Haziran itibarıyla vadesi geldiği halde ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz geçmemiş öğrenim ve katkı kredisi borçları yapılandırılabilecek.

31 Ağustos'a kadar başvuranlar, söz konusu borçlarını yapılandırarak birikmiş gecikme zammından da kurtulacak. Borçlar, peşin veya taksitler halinde ödenebilecek.

Peşin ödemeler daha avantajlı

Başvuru sırasında 18 eşit taksite kadar ödeme seçeneklerinden biri seçilebilecek. İlk taksit 30 Eylül 2021'e kadar, kalan taksitler de takip eden ikişer aylık dönemler halinde ödenecek. Peşin ödemeler ise daha avantajlı olacak.

Borcun tamamının 30 Eylül 2021'e kadar ödenmesi halinde borca katsayı uygulanmayacak.

Başvurular, 31 Ağustos 2021'e kadar Gelir İdaresi Başkanlığının internet adresinden kullanıcı kodu ve şifre ile yapılabilecek.

Ayrıca, e-Devlet üzerinden İnteraktif Vergi Dairesine girilerek bağlı olunan vergi dairesine şahsen veya posta yoluyla ya da diğer vergi daireleri aracılığıyla da başvuruda bulunabilecek.