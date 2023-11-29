Hafif Yağmurlu 10.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 29.11.2023 15:19

OECD'den küresel ekonomik büyüme tahmini

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü, bu yıl küresel ekonominin yüzde 2,9, Türkiye ekonomisinin ise yüzde 4,5 büyüyeceğini öngördü.

OECD'den küresel ekonomik büyüme tahmini
[Fotograf: AA]

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nün (OECD)  Ekonomik Görünüm Raporu'na göre, küresel ekonomik büyüme ağırlıklı olarak Asya ekonomilerine bağımlı olacak.

Enflasyon ve düşük büyüme öngörüleri küresel ekonomi için zorluklar yaratmaya devam ederken, küresel ekonomik büyümenin bu yıl yüzde 2,9 olacağı öngörülüyor.

Kısa vadeli ekonomik görünüme yönelik riskler, Orta Doğu'daki jeopolitik gerilim ve para politikasının sıkılaştırılmasının beklenenden daha büyük bir etkisi olabileceğine işaret ediyor.

Bu yıl için öngörülen yüzde 2,9'luk büyümenin ardından, küresel ekonomik büyüme 2024'te yüzde 2,7'ye gerileyerek ılımlı kalmayı sürdürecek.

Enflasyonun düşmeye devam etmesi ve reel gelirlerin güçlenmesiyle dünya ekonomisinin 2025'te yüzde 3 büyüyeceği öngörülüyor.

Gıda ve enerji fiyatlarına ilişkin büyük çaplı şokların yaşanmaması halinde, OECD ülkelerinde manşet enflasyonun bu yılki yüzde 7 seviyesinden, 2024'te yüzde 5,2'ye ve 2025'te yüzde 3,8'e gerileyeceği hesaplanıyor.

OECD'ye göre, mevcut kamu borcunun GSYH'ye oranı tüm zamanların en yüksek seviyelerinde seyrediyor ve hükümetler iklim değişikliğiyle mücadele ihtiyacı da dahil olmak üzere çeşitli nedenlerden ötürü artan mali baskılarla karşı karşıya kalıyor.

Türkiye ekonomisi için 2024 büyüme tahmini yüzde 2,9

OECD, Türkiye ekonomisinin yılın ilk yarısındaki güçlü performansın ardından, bu yılki büyümenin yüzde 4,5 olacağını öngörüyor.

Türkiye ekonomisinin 2024'te 2,9 büyümesi beklenirken, 2025'te büyümenin yüzde 3,2'ye yükseleceği tahmin ediliyor.

Sıkılaşan para politikası ve enflasyonun hane halkı tüketimini zayıflatacağı, bununla birlikte Türkiye'nin ihracatının daha güçlü bir küresel büyümeyi yansıtacak şekilde 2025'te ivme kazanacağı öngörüyor.

ETİKETLER
Ekonomik Büyüme Ekonomik Düzenlemeler
Sıradaki Haber
Bankaların aktifleri ekimde 21,8 trilyon liraya ulaştı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:04
İsrail'in bu akşam serbest bırakması beklenen Filistinli esirlerin isimleri belli oldu
15:57
Rusya: Batı Şeria'daki durum tehlikeli yönde gelişiyor
15:54
15 sosyal medya fenomenine yurt dışına çıkış yasağı
15:45
Ek MTV'nin ikinci taksit ödemesi için son gün yarın
15:43
NATO: Rusya'nın Ukrayna'daki asker kaybı 300 binden fazla
15:43
ABD: Gazze'de insani aranın uzatılmasına odaklanacağız
Gazzeli hastaları Türkiye'ye getirecek uçak Mısır'dan havalandı
Gazzeli hastaları Türkiye'ye getirecek uçak Mısır'dan havalandı
FOTO FOKUS
İsrail işgal altındaki Batı Şeria'da 2 Filistinli çocuğu öldürdü
İsrail işgal altındaki Batı Şeria'da 2 Filistinli çocuğu öldürdü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ