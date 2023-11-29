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Ekonomi
TRT Haber 29.11.2023 12:24

TCMB Başkanı Erkan: Enflasyonun ana eğiliminde de bir gerileme başladı

TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan, "Enflasyonun ana eğiliminde de bir gerileme başladı. Kasım ayı öncü göstergeleri aylık enflasyondaki gerilemenin devam edeceğine işaret etmekte" dedi.

TCMB Başkanı Erkan: Enflasyonun ana eğiliminde de bir gerileme başladı

TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın açıklamasından öne çıkanlar şu şekilde:

Fiyat istikrarı ve finansal istikrarın sağlanması, sürdürülebilir büyüme için önemli. 

Sürdürülebilir ve kaliteli bir büyümenin önündeki en büyük risk varlık fiyatlarındaki oynaklıktır. Önceliğin dezenflasyon olması son derece önemlidir. Enflasyonla mücadelenin ilk koşulu, ortak algı ve farkındalıktır.

Öngörülebilir enflasyon patikasının toplum geneli ve fiyat koyucular tarafından kabul ve itibar görmesi önemli.

Düşük enflasyon, tek başına fiyat istikrarından çok daha geniş anlamda bir istikrara tekabül ediyor ve artık bu istikrardan taviz verme lüksü kalmamıştır.

Enflasyon patikası gösterge olarak kabul görmediği oranda dezenflasyonun maliyeti artacak. Enflasyonun, patika yakınında gerçekleşmesi amacından taviz verilmeyecek.

Enflasyon beklentilerinde iyileşme işaretleri belirmeye başladı. Fiyatlama davranışlarında da olumlu bazı gelişmeler yaşanıyor. Otomobil, beyaz eşya ve mobilya gibi ürün gruplarında uzun aradan sonra fiyat indirimleri görülmeye başlandı.

Büyükşehirlerde kiralık ev ilanı fiyat artışlarında belirgin yavaşlama sinyalleri alıyoruz. Kira ve eğitimde dezenflasyon 2024 sonu ve 2025’te daha hissedilir hale gelecek.

Enflasyonun ana eğiliminde de bir gerileme başladı. Kasım ayı öncü göstergeleri de aylık enflasyondaki gerilemenin devam edeceğine işaret etmektedir.

Altın, döviz ve gayrimenkul fiyatları üzerindeki baskı yavaşlayacak. 

Reeskont kredilerinin yüzde 75'inin firmalara ilave teminat maliyeti oluşturmadan verilmesini hedefliyoruz. Bu konuda önemli mesafe kaydedildi.

Güçlendirilmiş YTAK ile cari dengeye katkı verecek, dolaylı etkileri kur ve fiyat istikrarında hissedilecek alanlarda üretim kapasitesinin artışını hedefliyoruz.

TL'ye geçiş zamanının geldiğine inanıyoruz. Bunun en doğrudan yansımalarını mevduat gelişmelerinde görüyoruz.

Üzerimize düşeni yaparken 'algı, kabul, itibar' üçlüsü devreye girmiyorsa enflasyonu daha yüksek bir maliyetle de olsa bu patikaya oturtmaya kararlıyız.

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