Haber Giriş: 31 Ocak 2021 Pazar 10:57Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Ocak ayı kısa çalışma ve işsizlik ödemeleri 5 Şubat'ta yapılacak
Ocak ayına işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemeleri 5 Şubat’ta hesaplara yatırılacak.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ocak ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemelerinin 5 Şubat’ta hesaplara yatırılacağını duyurdu.
Ödemelerin banka hesaplarına yatırılacağını, IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödeme yapılacağını hatırlatan Selçuk, "İşsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemelerini 5 Şubat 2021 tarihinde hesaplara yatıracağız" dedi.
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