Nisan ayı işsizlik oranı açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı. Hanehalkı İş gücü Araştırması nisan ayı anketi, depremden etkilenen iller de dahil olmak üzere tüm ülke genelinde uygulandı ve bu sebeple standart ağırlıklandırma işlemi gerçekleştirildi.

Şubat ve mart ayları için deprem etkisinin göstergelere yansıtılabilmesi amacıyla ek bir anket uygulaması yapılarak arındırılmamış ve mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış nihai sonuçlar yeniden hesaplanarak geriye dönük olarak ilgili istatistiksel tablolarda revize edildi.

Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı nisanda bir önceki aya göre 74 bin kişi artarak 3 milyon 585 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,1 puan artarak yüzde 10,2 seviyesinde gerçekleşti.

İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 8,1 iken kadınlarda yüzde 14,3 olarak tahmin edildi.

15-24 yaş grubunda işsizlik oranı 1,2 puanlık azalışla yüzde 19,1 oldu

Nisanda 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 1,2 puanlık azalış ile yüzde 19,1 oldu.

Buna göre, mevsim etkisinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısı nisanda bir önceki aya göre 521 bin kişi artarak 31 milyon 610 bin kişiye, istihdam oranı ise 0,8 puan artarak yüzde 48,4'e ulaştı. Bu oran erkeklerde yüzde 65,9 iken kadınlarda yüzde 31,2 olarak gerçekleşti.

Mevsim etkisinden arındırılmış iş gücü, nisanda aylık bazda 594 bin kişi artarak 35 milyon 195 bin kişiye çıktı. İş gücüne katılma oranı 0,9 puan artışla yüzde 53,9 olarak gerçekleşti. İş gücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 71,7 iken kadınlarda yüzde 36,4 olarak tahmin edildi.

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı nisanda bir önceki aya göre 1,2 puanlık azalışla yüzde 19,1 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı, erkeklerde yüzde 15,7, kadınlarda ise yüzde 25,4 olarak hesaplandı.

İstihdam edilenlerden referans döneminde iş başında olanların mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi nisanda bir önceki aya göre 0,2 saat azalarak 44,4 saat olarak gerçekleşti.

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel iş gücü ve işsizlerden oluşan atıl iş gücü oranı nisanda bir önceki aya göre 1,7 puanlık artışla yüzde 23,8 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 17,1 iken işsiz ve potansiyel iş gücünün bütünleşik oranı yüzde 17,5 olarak tahmin edildi.