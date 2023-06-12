Küresel piyasalar faiz kararlarını takip ediyor

Analistler, enflasyon ve resesyon ikilemindeki küresel ekonomilerde belirsizliklerin devam ettiğini belirterek, Çin ekonomisine ilişkin endişelerin de varlık fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ettiğini bildirdi.

Çin hükümetinin geçen hafta mevduat faizlerini indirerek ekonomiyi destekleyici adımlar başlattığına işaret eden analistler, söz konusu adımların devam edip etmeyeceğinin yakından takip edildiğini ifade etti.

Analistler, bölgede Japonya ve Çin merkez bankalarının bu hafta para politikası kararları bulunduğunu aktararak, Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) para politikasında değişime gitmesinin beklenmediğini ancak Çin Merkez Bankası'nın (PBoC) kredi faizlerinde indirime gidebileceğinin öngörüldüğünü söyledi.

Bugün Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,5 azalışla 2.628 puan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi kapanışa yakın yüzde 0,1 yükselişle 3.234 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,5 değer kazancıyla günü 32.434 puandan tamamlarken, dolar/yen paritesi yatay bir seyirle 139,5 seviyelerinde işlem görüyor.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,2 primle 62.7460 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi 0,1 yükselişle 19.414 puanda seyrediyor.