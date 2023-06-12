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Türkiye
TRT Haber 12.06.2023 09:33

Otomotiv sektöründe ihlallere 35 milyon lira para cezası

Ticaret Bakanlığı, otomotiv sektöründe 6 ay ve 6 bin kilometre satış kısıtlamasını ihlal eden yetkili bayi ve oto galerilere toplam 35 milyon 110 bin 527 lira idari ceza uygulandığını açıkladı. Otomotiv bayilerine stokçuluk nedeniyle toplam 8 milyon 292 bin 360 lira tutarında idari para cezası uygulandı.

Otomotiv sektöründe ihlallere 35 milyon lira para cezası

Ticaret Bakanlığı, otomotiv sektöründe yapılan denetimlere ilişkin bilgi paylaştı.

Bakanlık, otomotiv sektöründe meydana gelen söz konusu arz ve talep dengesizliğini fırsata çevirmeye çalışanlara karşı gerekli tedbirlerin alınması amacıyla azami özen ve hassasiyet gösterildiğini ifade etti.

Fiyat artışlarının ve stokçuluğun önüne geçilmesi amacıyla 6 ay 6 bin kilometre düzenlemesi olarak bilinen pazarlama ve satış kısıtlamasına ilişkin düzenleme yapıldığı duyuruldu. Denetimler neticesinde, bugüne kadar, otomobil yetkili bayi ve oto galerilere toplam 35 milyon 110 bin 527 türk lirası idari para cezası uygulandı.

Stokçuluk faaliyetlerine karşı gerçekleştirilen denetimler sonucunda otomotiv bayilerine bugüne kadar toplam 8 milyon 292 bin 360 türk lirası tutarında idari para cezası uygulandı.

 

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Otomotiv Ticaret Bakanlığı
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