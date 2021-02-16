Haber Giriş: 16 Şubat 2021 Salı 18:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
New York borsası yükselişle açıldı
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New York borsası, güne yükselişle başladı.
Açılışta Dow Jones endeksi, 100 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,37 artışla 31.575,04 puandan işlem gördü.
S&P 500 endeksi yüzde 0,30 yükselişle 3.946,68 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,36 artarak 14.146,59 puandan işlem görmeye başladı.
Etiketler: Borsa ABD Ekonomisi
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