Haber Giriş: 7 Aralık 2020 Pazartesi 17:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
New York borsası karışık seyirle açıldı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
New York borsası haftanın ilk işlem gününe karışık seyirle başladı.
Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,25 azalışla 30.141,85 puandan işlem gördü.
S&P 500 endeksi yüzde 0,24 düşüşle 3.690,40 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,07 artışla 12.473,35 puandan işlem görmeye başladı.
Endeksler geçen haftayı rekor seviyelerde kapatmıştı.
Etiketler: Borsa ABD Ekonomisi ABD
Son Haberler
- 19:25
- 19:18
- 19:18
- 18:58
- 19:11
Sıradaki Haber
Gram altın kaç lira? Çeyrek altının fiyatı ne kadar oldu? 7 Aralık 2020 güncel altın fiyatları...
Yükleniyor lütfen bekleyiniz