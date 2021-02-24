Haber Giriş: 24 Şubat 2021 Çarşamba 18:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
New York borsası düşüşle açıldı
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]
New York borsası, güne düşüşle başladı.
Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,16 azalışla 31.488,08 puandan işlem gördü.
S&P 500 endeksi yüzde 0,13 düşüşle 3.876,18 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,36 azalarak 13.416,11 puandan işlem görmeye başladı.
ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın dün Senato'daki sunumunun ardından toparlanmaya başlayan endeksler, bugün açılışta düşüş gösterdi.
Etiketler: Borsa ABD Ekonomisi
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