İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ülkesinde koronavirüs kısıtlamalarını 21 Haziran'a kadar 4 aşamada kaldıracaklarını açıkladı.

İngiltere vatandaşlarının, 17 Mayıs'tan itibaren tatil amaçlı yurt dışına seyahat edebileceği kararı, Türkiye turizm sektöründe olumlu hava yarattı.

Türkiye'ye en çok turist getiren tur operatör temsilcilerinden Burak Tonbul, Türkiye için çok önemli bir pazar olan İngiltere'nin, başta Antalya, Dalaman ve Bodrum olmak üzere İstanbul, İzmir, Aydın, Kuşadası gibi tüm destinasyonlara 12 ay seyahat eden bir ülke olduğunu söyledi.

"Günlük aldığımız rezervasyon sayısında yüzde 350'nin üzerinde artış oldu"

İngiltere başbakanının yaptığı açıklamanın, turizm camiası için çok önemli olduğuna işaret eden Tonbul, “Hem tüketici, hem tur operatörü, hem uçak şirketleri, hem de otelci için bu pazardan beklentilerde bir netlik takvimidir. Bunun ilk aşamada tüketiciye etkisini hemen gördük. Bir günden ertesi güne günlük aldığımız rezervasyon sayısında yüzde 350'nin üzerinde artış yaşandı. Bunlar çok önemli ve artık tüketicinin rezervasyon yapmak konusunda motivasyonunun geri geldiğini gösteriyor" dedi.

"Türkiye, İspanya'dan sonra en fazla rağbet gören ikinci ülke"

Tonbul, İngiltere'den yapılan rezervasyonlar içinde Türkiye'nin, İspanya'dan sonra en fazla rağbet gören ikinci ülke olduğunu belirtti.

Türkiye'nin uyguladığı Güvenli Turizm Sertifikası'nın öneminden bahseden Tonbul, sadece bir belge değil ciddi bir referans da olduğuna dikkat çekti:

“Eğer aşılanmayı da yaparsak ve kendimizi aynı zamanda sadece ülke olarak değil, belki daha öncesinde resort havalimanları ve kaynak pazardaki şehirler arasında güvenli koridor oluşturup bunu açabilirsek, tahminim çok daha hızlı ve avantajlı bir şekilde bu seneye başlayabiliriz. Rakiplerimizden daha önce başlayabiliriz. Sektörümüzün de ülkemize yük olmadan aşı maliyetini karşılayabileceği fikrindeyim."

"İngilizler inanılmaz bir şekilde gelmek istiyor"

Alanya'da yaklaşık 21 yıldır bir otelin genel müdürlüğünü yapan İngiliz asıllı Türk vatandaşı Amanda Jane Özsoy, "Haberler çok karışık. Biri diyor nisanda, biri diyor mayısta, birisi de 21 Haziran'da açılacak diyor. Biz daha fazla 21 Haziran'ı mantıklı düşünüyoruz. Çünkü mutasyon çok yüksek İngiltere'de. Tabii ki İngilizler de inanılmaz bir şekilde gelmek istiyor, Türkiye'yi de çok seviyorlar ve gelecekler diye düşünüyorum. Her gün mail geliyor, telefon geliyor, gelmek isteyenler de çok. Tabii ki PCR testisten nasıl olacak, formaliteleri ve engelleri de kaldırabilirsek yoğun bir sezon yaşayabileceğimizi düşünüyorum" dedi.