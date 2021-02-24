Kredi derecelendirme kuruluşu tarafından yayımlanan “Küresel Ekonomik Görünüm” şubat ayı güncelleme raporunda, daha önce kuruluşun Türkiye ekonomisinin 2020 yılında yüzde 5 daralması yönündeki öngörüsü 1,1 büyüme olarak revize edildi.

Raporda ayrıca Türkiye ekonomisinin 2021 yılına ilişkin büyüme tahmininin yüzde 3,5’ten 4’e, 2022 yılına ilişkin büyüme tahminin ise yüzde 4’ten yüzde 5’e yükseltildiği belirtildi.

ABD için 2022 yılında yüzde 5 büyüme tahmini

Euro bölgesinde 2020 yılında daralmanın yüzde 7,1 seviyesinde gerçekleşmiş olmasının tahmin edildiği belirtilen raporda ABD ekonomisinin 2021 yılında yüzde 4,7, 2022 yılında ise yüzde 5 büyüme kaydetmesinin beklendiğinin altı çizildi.

Almanya ekonomisinin 2021 yılında yüzde 3, 2022 yılında yüzde 4 büyümesinin beklendiğini belirtildiği raporda, İngiltere’nin 2021 yılında yüzde 4,7, 2022 yılında ise 4,8 seviyesinde büyüme göstermesinin öngörüldüğü kaydedildi.

Ayrıca, Çin’in 2021'de 7,5, 2022'de yüzde 5,5, Hindistan’ın 2021'de 13,9, 2022'de yüzde 5, Brezilya’nın 2021'de 3,3, 2022'de yüzde 2,6 büyümesinin beklendiği hatırlatıldı.

Raporda, Rusya’nın ise 2021 yılında yüzde 2,3, 2022 yılında yüzde 2,1, Meksika’nın 2021 yılında yüzde 5,5, 2022 yılında yüzde 2,6 büyüme kaydetmesinin öngörüldüğü de açıklandı.