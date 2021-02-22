Haber Giriş: 22 Şubat 2021 Pazartesi 18:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
New York borsası düşüşle açıldı
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]
New York borsası, haftanın ilk işlem gününe düşüşle başladı.
Açılışta Dow Jones endeksi, 100 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,55 azalışla 31.322,07 puandan işlem gördü.
S&P 500 endeksi yüzde 0,64 düşüşle 3.881,81 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 1,10 azalarak 13.722,13 puandan işlem görmeye başladı.
Geçen haftayı karışık bir seyirle tamamlayan endeksler, yeni haftanın açılışında aşağı yönlü bir hareket gösterdi.
Endekslerdeki negatif seyirde, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizlerindeki yükseliş eğilimine ilişkin endişeler etkili oldu. ABD'de 10 yıllık tahvil faizleri yüzde 1,39'a kadar tırmandı.
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