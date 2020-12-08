Haber Giriş: 8 Aralık 2020 Salı 18:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
New York borsası düşüşle açıldı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
New York borsası güne düşüşle başladı.
Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,30 azalışla 29.980,40 puandan işlem gördü.
S&P 500 endeksi yüzde 0,32 düşüşle 3.680,10 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,11 azalarak 12.506,15 puandan işlem görmeye başladı.
Etiketler: Borsa ABD Ekonomisi ABD
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