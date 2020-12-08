Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,40 artışla 470,50 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 762,00 lira, Cumhuriyet altını 3.120,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,40 yükselişle 470,50 liradan işlem gördü.

Peki, altın fiyatları ne kadar oldu?

Gram altın alış fiyatı 470 lira 30 kuruşken satışı ise 470 lira 50 kuruş. Çeyrek altının ise alış fiyatı 757 lira satış fiyatı ise 762 lira. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar? 8 Aralık2020 güncel altın fiyatları…

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle: