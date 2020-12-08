Tüm dünyada alışverişte büyük indirimlerin yapıldığı Efsane Cuma haftasında, tüketicilerden Ticaret Bakanlığına çok sayıda şikayet ulaştı. Ticaret Bakanlığı, gelen şikayetler üzerine harekete geçti.

Reklam Kurulu, yapacağı incelemede indirimlerin yanıltıcı olup olmadığını kontrol edecek. Firmaların kampanya başlangıç ve bitiş tarihleri ile stok bilgilerini anlaşılır bir biçimde yer vermesi gerekiyor.

İncelemelerin önümüzdeki birkaç toplantının ardından netleşmesi bekleniyor. Savunmalar incelendikten sonra yanıltma yapan e-ticaret firmalarına ceza kesilebilecek.

Mevzuata aykırı uygulamaları tespit edilen firmalara 104 bin 781 lira para cezası verilecek.