BDDK'dan yapılan açıklamaya göre, kredi ödemelerindeki gecikmelere esneklik tanınacak.

Gecikmeye giren krediler, takip hesaplarına aktarılmadan önce 90 gün yerine 180 gün beklemeye devam edecek. Altın ve döviz işlemlerinin bir iş günü valörlü olarak gerçekleştirilmesi uygulamasına da son verildi.

Düzenlemeler taşıt, konut, tüketici ve ticari kredi türlerini de kapsıyor

Kart borçlarını öteledikleri süre boyunca bankaların asgari tutar da dahil olmak üzere alacaklarını talep etmeyerek, ödemesiz dönem tanımlayabilme uygulaması da 30 Haziran 2021'e kadar sürecek.

Yeniden yapılandırılmış kredilerin geri ödemesindeki koşullar için de kolaylık devam edecek. Düzenlemeler, ihtiyaç kredilerinin yanı sıra taşıt, konut ve tüketici kredileri ile tüm ticari kredi türlerini kapsıyor.

Öte yandan, bankacılık sektörünün mali bünyesine ilişkin resmin daha şeffaf bir şekilde analiz edilmesini ve olası risklerin daha etkin bir şekilde yönetilebilmesini teminen belirli düzenlemelere ise 31 Aralık 2020'den itibaren son verilecek.