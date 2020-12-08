Haber Giriş: 8 Aralık 2020 Salı 11:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
8 bin polis adayı alımına başvurular başladı
[Fotoğraf: AA]
Polis Akademisi Başkanlığına, 8 bin polis adayı alımı için başvuruların başladı. Ön başvurular, 21 Aralık'a kadar Polis Akademisinin internet sitesinden e-Devlet şifresiyle yapılacak.
Polis Akademisi Başkanlığı, lisans mezunu 5 bin 440 erkek, 960 kadın, ön lisans mezunu 1360 erkek, 240 kadın olmak üzere 8 bin polis adayı alacak.
Polis Meslek Eğitim Merkezlerine (POMEM) başvurular, sınav başvuru ücretini yatırdıktan sonra, 8-21 Aralık'ta akademinin https://pa.edu.tr internet sitesinden e-Devlet şifresiyle yapılacak.
Şahsen başvuru-evrak teslimi ile aday değerlendirme ve seçme sınav tarihleri, daha sonra akademinin internet sitesinden ilan edilecek.
Sağlık kontrolünden geçirilecek adaylardan, hakkında "Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olur" kararı verilenler, daha sonra fiziki yeterlilik ve mülakat sınavlarına katılacak.
Son Haberler
- 12:12
- 12:09
- 12:09
- 11:58
- 11:51
Sıradaki Haber
Avrupa borsaları düşüşle açıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz