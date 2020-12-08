Polis Akademisi Başkanlığı, lisans mezunu 5 bin 440 erkek, 960 kadın, ön lisans mezunu 1360 erkek, 240 kadın olmak üzere 8 bin polis adayı alacak.

Polis Meslek Eğitim Merkezlerine (POMEM) başvurular, sınav başvuru ücretini yatırdıktan sonra, 8-21 Aralık'ta akademinin https://pa.edu.tr internet sitesinden e-Devlet şifresiyle yapılacak.

Şahsen başvuru-evrak teslimi ile aday değerlendirme ve seçme sınav tarihleri, daha sonra akademinin internet sitesinden ilan edilecek.

Sağlık kontrolünden geçirilecek adaylardan, hakkında "Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olur" kararı verilenler, daha sonra fiziki yeterlilik ve mülakat sınavlarına katılacak.