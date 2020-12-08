Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Avrupa Birliği Komisyonu Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Ticaret Komiseri Valdis Dombrovskis video konferans yöntemiyle ile bir toplantı gerçekleştirdi.

Pekcan, Twitter hesabından, Dombrovskis ile gerçekleştirdiklerini toplantıya ilişkin paylaşımda bulundu.Toplantının verimli geçtiğini belirten Bakan Pekcan, "Toplantımızda mevcut gündem maddeleri üzerinde yapıcı diyaloğumuzun önemini vurguladık" dedi.