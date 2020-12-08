Haber Giriş: 8 Aralık 2020 Salı 11:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ticaret Bakanı Pekcan: Dombrovskis ile verimli bir toplantı gerçekleştirdik
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Avrupa Birliği Komisyonu Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Ticaret Komiseri Valdis Dombrovskis ile verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini belirterek, "Toplantımızda, yapıcı diyaloğumuzun önemini vurguladık" dedi.
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Avrupa Birliği Komisyonu Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Ticaret Komiseri Valdis Dombrovskis video konferans yöntemiyle ile bir toplantı gerçekleştirdi.
Pekcan, Twitter hesabından, Dombrovskis ile gerçekleştirdiklerini toplantıya ilişkin paylaşımda bulundu.Toplantının verimli geçtiğini belirten Bakan Pekcan, "Toplantımızda mevcut gündem maddeleri üzerinde yapıcı diyaloğumuzun önemini vurguladık" dedi.
AB Komisyonu Başkan Yardımcısı ve Ticaret Komiseri Sn.Valdis Dombrovskis ile verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Görüşmemizde
Etiketler: Ruhsar Pekcan Ticaret Bakanlığı
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