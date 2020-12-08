Dün 49,43 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 48,79 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.05 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,63 azalışla 48,48 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 45,50 dolardan alıcı buldu.

Brent petrolde teknik olarak 48,52 ile 48,63 dolar aralığı direnç, 48,41 ile 48,30 dolar aralığı ise destek bölgesi olarak izlenebilecek.