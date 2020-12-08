Haber Giriş: 8 Aralık 2020 Salı 09:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Brent petrolün varili 48 doların üstünde
[Fotoğraf: Reuters]
Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 48,48 dolardan işlem görüyor.
Dün 49,43 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 48,79 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.05 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,63 azalışla 48,48 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 45,50 dolardan alıcı buldu.
Brent petrolde teknik olarak 48,52 ile 48,63 dolar aralığı direnç, 48,41 ile 48,30 dolar aralığı ise destek bölgesi olarak izlenebilecek.
Etiketler: Brent Petrol
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