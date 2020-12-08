Çin'e gidecek ilk blok ihracat treni Erzurum'dan geçti
İstanbul'dan uğurlanan ve Türkiye'den Çin'e ihracat yükü taşıyan tren, Erzurum Tren Garı'na ulaştı. Trenin bir sonraki adresi Kars.
İstanbul'dan 4 Aralık Cuma günü törenle uğurlanan ilk ihracat treni, güzergahındaki Sivas'tan sonra Erzurum Tren Garı'na ulaştı.
45 bin 650 numaralı ve yaklaşık 754 metre uzunluğundaki tren, Kars'a doğru yola çıktı.
Erzurum'a ulaşan treni, işletme müdürü Yunus Yeşilyurt, yetkililer ve demir yolu personeli uğurladı.
Akşam saatlerinde yurt dışına çıkması planlanıyor
Trenin, Türkiye-Çin parkurunda Erzincan-Erzurum-Kars güzergahını izleyerek 8 Aralık'ta akşam saatlerinde yurt dışına çıkması planlanıyor.
Yurt dışı rotası ise sırasıyla Gürcistan-Azerbaycan-Hazar Denizi geçişi-Kazakistan ve Çin'in Xi'an şehri olacak.
TCDD Taşımacılık AŞ ve Pasifik Eurasia iş birliğiyle ilerleyen tren, 2 kıta, 2 deniz ve 5 ülke geçerek yükünü Çin'e ulaştıracak.
Tren, Türkiye'de 2 bin 323 kilometre, Gürcistan'da 220 kilometre, Azerbaycan'da 430 kilometre, Hazar Denizi'nde 420 kilometre, Kazakistan'da 3 bin 200 kilometre ve Çin'de 2 bin 100 kilometre olmak üzere toplamda 8 bin 693 kilometre yol katedecek.
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