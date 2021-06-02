Haber Giriş: 2 Haziran 2021 Çarşamba 01:17Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Nakdi ücret desteği 8 Haziran'da ödenecek
[Fotoğraf: Depophotos]
Mayıs ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemeleri 8 Haziran'da yapılacak.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, mayıs ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin 8 Haziran'da yapılacağını açıkladı.
Ödemelerin banka hesapları üzerinden yapılacağını ifade etti.
Bakan Bilgin, sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olan kişilerin ödemelerinin ise PTT aracılığıyla gerçekleştirileceğini söyledi.
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