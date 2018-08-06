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Muş'ta lahana hasadı erken başladı

Muş'ta bazı üreticiler nisan ayında ektikleri lahanaların hasadına başladı.

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Muşta lahana hasadı erken başladı

Lahana üreticisi Ömer Gelmez, Batman Sason'da yetiştirerek nisan ayında Muş'ta ekimini yaptığı fidelerin hasadına başladığını söyledi.

Normal zamanından 1,5 ay önce hasat yaptığını anlatan Gelmez, "Merkeze bağlı Bağlar köyünde vatandaşların en büyük geçim kaynağı lahana üretimi. Haziran ayında ekimi yapılan lahananın normal hasadı eylül, ekim aylarında yapılıyor. Ben fideleri Sason'da yetiştirdiğim için nisan ayında ekimi yapıyorum ve yaklaşık 1,5 ay erken hasadını gerçekleştiriyorum. Lahana üretimi baba mesleğimiz. Geçimimizi buradan sağlıyoruz" diye konuştu.

Lahanayı toptan olarak marketlere ve at arabasıyla mahallelerde sattığını belirten Görmez, lahananın tanesini 8 liradan sattığını, 3 dönüm alandan yaklaşık 10 ton lahana elde ettiğini söyledi.

Kaynak: AA 

Etiketler: muş lahana, Batman
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