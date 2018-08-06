Adıyaman'da ilk kinoa hasadı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde bu yıl ilk kez ekilen kinoanın hasadı yapıldı.

Alternatif ürün arayışına giren çiftçiler, ilçede 60 dönümlük alanda kinoa ekimi yaptı. Bu yıl ilk kez ekilen kinoa bitkisinden yüksek verim alındı.

Gölbaşı Ziraat Odası Başkanı Doğan Güven, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Adıyaman Ziraat Odası tarafından yürütülen proje kapsamında, çiftçilere ücretsiz kinoa tohumu dağıtıldığını belirterek, "Biz de üç çiftçimize 60 dönümlük bir arazide ekmeleri için verdik ve ektirdik. Çiftçilerimiz çok memnun kaldılar. Dönüme 200 kilogram ürün aldı." dedi

25 dönümlük bir arazide İl Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlileri öncülüğünde organik olarak deneme ekimi yaptıklarını dile getiren çiftçi Lütfiye Vuruşkan ise kinoa bitkisinin protein ve aminoasit yönünden zengin, her ortamda yetişen bir bitki olduğunu söyledi.

Çiftçilerimize kinoa ekimi yapmalarını tavsiye ettiklerini aktaran Vuruşkan, çiftçilere örnek olmak istediklerini kaydetti.

"Dönüme 200 kilo ürün bekliyorum"

Kemal Tükenmez adlı çiftçi de 20 dönümlük bir alanda kinoa bitkisini deneme amaçlı olarak ektiğini, Balıkesir'de okuyan oğlunun kendisine tavsiye ettiğini belirterek, "Kinoa bitkisi hakkında araştırmalar yaptım. Arpa ve buğdaydan daha karlı bir iş olduğunu düşünüyorum. Dönüme 200 kilogram ürün bekliyorum." diye konuştu.

"Kooperatif kurulması için öncülük yapacağız"

Kinoa bitkisini alternatif bir ürün olarak 3-4 yıldır araştırdıklarını belirten çiftçi Emine Köseler ise ürünü ilk defa ekecekleri için kendilerinde ve ekecek kişilerde acemiliklerin olduğunu ifade etti.

"İlk defa ektiğinde bir sonuç alamayınca ikinci defa ekim yaptık. Kinoa Gölbaşı'nda yeni bir ürün. Tarımda çiftçilerimiz buğday, arpa ektiklerinde emeklerinin karşılığını alamadığı için kinoanın aradaki farkı kapatacağı düşüncesiyle hareket ettik. Bu dönemde aldığımız hasat sonuçlarına göre bir kooperatif kurulması için öncülük yapacağız."

Kaynak: AA