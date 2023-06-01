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Ekonomi
AA 01.06.2023 14:34

Muş'ta devlet destekli fabrika 500 kişiyi istihdam etti

Muş'ta devletin sağladığı desteklerden yararlanarak 5 bin metrekare alana tekstil fabrikası kuran girişimci, istihdam ettiği 500 kişiyle üretime başladı.

Muş'ta devlet destekli fabrika 500 kişiyi istihdam etti
[Fotograf: AA]

Merkeze bağlı Sungu beldesinde Valilik tarafından tahsis edilen 5 bin metrekare alana fabrika kuran girişimciler, hem üretime hem de istihdama katkı sağlıyor.

İşletme ortaklarından Mustafa Bilen, fabrikada üretime başlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Ürettikleri takım elbiseleri hem yurt içinde hem de yurt dışında pazarladıklarını ifade eden Bilen, şöyle konuştu:

"Doğu Anadolu Bölgesi'nde takım elbise üretimi yapan tek firmayız. 500 kişinin istihdam edildiği firmamızda ayda 24 bin takım elbise üretimi yapıyoruz. Ürettiğimiz takım elbiseleri birçok şehre ve ABD, Hollanda, Almanya, İtalya ve Fransa'ya gönderiyoruz. Fabrikamız 5 bin metrekare alan üzerine inşa edildi. Arsa, Muş Valiliği tarafından bize teslim edildi. Bu kapsamda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve Sayın Valimize teşekkür ederiz."

İstihdamda depremzedelere öncelik tanınıyor

6 Şubat'ta meydana gelen depremin etkilediği Malatya'dan Muş'a gelen 2 çocuk annesi Elif Bayat ise fabrika kurulduğunda yaptığı iş başvurusunun kabul edildiğini anlattı.

Fabrikada çalıştığı için mutlu olduğunu belirten Bayat, şöyle konuştu:

"Elde ettiğim kazançla çocuklarımın eğitimine katkı sağlıyorum. Depremden ciddi derecede etkilendik. Evimiz ağır hasar gördü. Sürekli deprem olduğu için çocuklarım olumsuz etkileniyordu. O yüzden Muş'a yerleştik. Tekstil yetkilileri bize ayrıcalık tanıdı. Yeni işler öğreniyoruz. Bu firma olmasaydı çalışmakta zorluk çekerdim. Muş'ta çalışma imkanları kısıtlı. Üniversite mezunuyum, buna rağmen iş bulmakta zorlandım. Firma sahiplerine destekleri için teşekkür ederim."

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