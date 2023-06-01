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Güncel
AA 01.06.2023 13:19

Özbekistan ekonomisi ilk çeyrekte yüzde 5,5 büyüdü

Özbekistan ekonomisi, yılın ilk çeyreğinde yüzde 5,5 büyüme kaydetti.

Özbekistan ekonomisi ilk çeyrekte yüzde 5,5 büyüdü
[Fotograf: Reuters]

Özbekistan Devlet İstatistik Komitesi verilerine göre, geçen yılın ocak-mart aylarında yüzde 6,1 büyüyen ülkenin GSYH'si bu yılın ilk çeyreğinde 2022'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 5,5 artış gösterdi.

İlk çeyrekte hizmetler sektörü yüzde 10,9, sanayi sektörü 4,1, tarım, orman ve balıkçılık sektörü 3,2, perakende ticaret 5,2, inşaat sektörü 4,5, yatırım hacmi ise yüzde 3,1 oranında büyürken, taşımacılıkta yüzde 3,3 küçülme yaşanması dikkati çekti.

​​​​​​​Kovid-19 öncesi yıllık ortalama yüzde 5-6 oranında büyüyen ekonomi, salgın nedeniyle 2020'de yüzde 1,6, 2021’de yüzde 7, 2022'de ise yüzde 5,7 büyüme kaydetmişti.

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