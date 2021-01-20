Türk mutfağının ihracattaki payı 18 milyon doların üzerinde. Kebap, döner, baklava, börek ve simit ihraç edilen ürünler arasında.

Türk mutfağının bilinirliğini artırmak isteyen Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) çalışma başlattı.

Türk yemeklerinin tarifleri ve sunumları, dizi ve sinema sektörü aracılığıyla birçok dilde anlatılacak. MÜSİAD'ın yurt dışı büroları, etkinliklerde Türk mutfağı sunumları yapacak. Yöresel ürünler, kurulacak sistemle küresel pazarda satışa sunulacak.

Tarif, sunum ve menşei ihracatı yapılacak

MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, 3 aşamalı plan yaptıklarını anlattı.

"Tarif ihracatı, sunum ihracatı ve menşei ihracatı şeklinde sınıflandırdık. Bu bağlamda mutfaklarımızı belirledik, aynı zamanda bunu sertifikalandırıp dünyaya açmak istiyoruz. İstanbul saray mutfağı, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu mutfağı, Ege mutfağı, Akdeniz mutfağı, Gaziantep mutfağı, hepsini başlı başına bir mutfak olarak pazarlayabiliriz."

MÜSİAD, Türkiye'deki 48 üniversitede bulunan gastronomi bölümleriyle iş birliği yapacak.