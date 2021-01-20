Akkuyu Nükleer A.Ş'den yapılan açıklamada, 19 Ocak günü, santral sahasına giden bağlantı yolunun yapımını yürüten alt yüklenici şirket tarafından planlı delme ve patlatma çalışmaları yapıldığı kaydedildi.

Çalışmalar sırasında Büyükeceli Mahallesinde bulunan bazı konutları camlarının hasar gördüğü aktarılan açıklamada, 2 kişi cam kırıkları nedeniyle hafif şekilde yaralandığı, yaralanan kişilere yerinde acil müdahale yapıldığı bilgisi verildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Olay yerinde Jandarma yetkilileri ve ilgili diğer kurumlar çalışmalarını sürdürmekte, hasar görmüş evlerde ikamet eden vatandaşların acil ihtiyaçları da karşılanmaktadır.

Mahallede yerel yetkililer tarafından yürütülen hasar tespit çalışmaları devam etmektedir. Bu çalışmaların tamamlanmasının ardından zarar tazmini gerçekleştirilecektir.

Akkuyu Nükleer A.Ş. alt yüklenici şirket ile koordineli şekilde olayın nedenlerine ilişkin detaylı soruşturmayı yürüten güvenlik kuvvetlerine gerekli her türlü desteği ve yardımı sağlamaktadır. Soruşturmanın ardından ileride bu tür kazaların önüne geçilmesi için gerekli önlemler alınacaktır."