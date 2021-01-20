Gürcistan İstatistik Milli Kurumu, Rusya'nın 1 milyar 328 milyon 243 bin dolar ikinci ve Çin'in 1 milyar 185 milyon 17 bin dolar ile Gürcistan'ın üçüncü ticaret ortağı olduğunu açıkladı.

Geçen yıl, 1 milyar 407 milyon 975 bin 400 dolar ile Gürcistan'a en çok Türkiye'den ithalat yapıldı. Gürcistan ise Çin'e 476 milyon 269 bin 900 dolarlık ürün sattı.

Gürcistan için Türkiye en büyük ithalat, Çin ise en büyük ihracat ülkesi oldu.