Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) verilerinden derlenen bilgilere göre, Türk otomotiv sektörü 2020'de 1 milyon 297 bin 854 adet taşıt aracı üretti.

Ford Otosan, Hyundai Assan, Honda Türkiye ve Anadolu Isuzu'nun Kocaeli'deki fabrikalarında bu dönemde toplam üretim 485 bin 913 olarak gerçekleşti. Bu rakam Türk otomotiv sektörün toplam üretiminin yüzde 37'sini oluşturdu.

Kentteki otomotiv fabrikalarında üretilen araçların yüzde 80'ine denk gelen 386 bin 599'unun varış noktası, yurt dışı lokasyonlar olarak kayda geçti.

Kocaeli'de üretilip yurt dışına gönderilen araçların, 916 bin 543'ü bulan Türkiye genel ihracatındaki payı ise yüzde 42 olarak gerçekleşti. Böylece, Türkiye'nin ihraç ettiği her 100 araçtan 42'si Kocaeli'deki fabrikalardan çıkmış oldu.

Ticari araçta üretim ve ihracat üssü Kocaeli

Kocaeli, geçen yıl 311 bin 866 adetle Türkiye'deki toplam ticari araç üretiminin yüzde 70'ini, 245 bin 511 adetle de toplam ihracatın yüzde 77'sini gerçekleştirdi.