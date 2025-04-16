Mücevher ihracatından 2,5 milyar dolarlık gelir

Dünya genelinde ABD ile Çin arasındaki karşılıklı tarife adımları küresel büyüme üzerinde baskı oluşturmaya devam ederken, ekonomik aktivitenin yavaşlayacağına ilişkin endişeleri de beraberinde getiriyor.

Küresel ekonomiler tarife restleşmelerinin gölgesinde ilerlerken, Türk mücevher sektörü gücünü korumaya devam ediyor.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlenen bilgilere göre, Türkiye'nin toplam ihracatı ocak-mart döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,5 artış kaydederek 65 milyar 305,6 milyon dolara ulaştı. Bu dönemde mücevher sektörünün ihracatı ise yüzde 72,1 artışla 2 milyar 570 milyon 81 bin dolara çıktı.

Sektör, geçen yılın aynı döneminde 1 milyar 493 milyon 296 bin dolarlık dış satım gerçekleştirmişti.

Mücevher sektörünün ihracatı toplam ihracattan yüzde 3,9 pay aldı

Mücevher sektörünün ocak-mart döneminde gerçekleştirdiği ihracat, toplam dış satımın yüzde 3,9'unu oluşturdu

Mücevher sektörünün alt mal grubu olarak ihracat rakamlarına bakıldığında, 2,1 milyar dolarlık altından mamul mücevherci ve kuyumcu eşyası, 347,3 milyon dolarlık işlenmemiş veya yarı işlenmiş altın, 90,4 milyon dolarlık gümüşten mamul mücevherci ve kuyumcu eşyası, 31,7 milyon dolarlık işlenmemiş veya yarı işlenmiş gümüş, 22,8 milyon dolarlık kıymetli metallerin veya kıymetli metalle kaplama metallerin döküntü artıkları, 1,9 milyon dolarlık kültür incileri, kıymetli ve yarı kıymetli taşlar ve bunlardan mamul, 3,2 milyon dolarlık kıymetli metallerle kaplanmış saatler, aksam ve parçalar, 3,9 milyon dolarlık taklit mücevherci eşyası, 2,7 milyon dolarlık işlenmemiş veya yarı işlenmiş diğer kıymetli metaller, 810,7 bin dolarlık kıymetli metallerden mamul diğer eşya dış satımı yapıldığı görüldü.

Birleşik Arap Emirlikleri ilk sırada

Mücevher sektöründe en fazla ihracat 1,2 milyar dolarla Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) yapılırken, bu ülkeyi 199,5 milyon dolarla ABD, 181,5 milyon dolarla İsviçre, 128 milyon dolarla Hong Kong, 92,6 milyon dolarla Meksika takip etti.

Rakamsal bazda ihracat artışında BAE zirvede yer aldı. Ocak-mart döneminde mücevher sektörünün bu ülkeye dış satımı 838,4 milyon dolar arttı. İhracat artışında BAE'yi 157,1 milyon dolarla İsviçre, 46,3 milyon dolarla Kırgızistan, 37,5 milyon dolarla ABD, 35,5 milyon dolarla Libya izledi.

Mücevher sektörü, Kırgızistan'a 88 milyon dolar, Libya 78,6 milyon dolar ihracat yaptı.

En fazla ihracat İstanbul'dan

İl bazında bakıldığında, söz konusu dönemde mücevher sektöründe en fazla ihracat 1,9 milyar dolarla İstanbul'dan gerçekleştirildi.

Aynı dönemde, Çorum'dan 646,1 milyon dolar, Trabzon'dan 30,5 milyon dolar, Kastamonu'dan 16,4 milyon dolar, Ankara'dan 5,6 milyon dolar ve Sakarya'dan 3 milyon dolar mücevher ihracatı yapıldı.

Sektörün 2024 ve 2025 ocak-mart döneminde en fazla dış satım gerçekleştirdiği yerler, ihracat miktarları (bin dolar) ile değişim oranları (yüzde) şöyle: