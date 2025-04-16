Güneydoğu'nun hububat ihracatı arttı

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) verilerinden derlenen bilgiye göre, tarım üretiminin yoğun yapıldığı Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır, Gaziantep, Kahramanmaraş, Malatya, Adıyaman ve Kilis'in bağlı olduğu GAİB üyesi firmalar, yılın ilk 3 ayında 162 ülke ve serbest bölgeye 1 milyon 195 bin 471 ton ürün gönderdi.

Bu ihracat karşılığında 913 milyon 262 bin dolar gelir elde eden hububatçılar, ihracatını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,8 artırdı.

En fazla artış gösteren ürün kalemi yüzde 22,6 ile ayçiçek yağı oldu. Bu ürünü yüzde 8,9 artışla makarna izledi.

Afrika ülkelerine hububat ihracatında dikkati çeken yükseliş yaşandı. 2024'ün ilk çeyreğinde Afrika'ya yapılan 170 milyon 529 bin dolarlık ihracat, bu yılın aynı döneminde yüzde 47,6 artışla 264 milyon 905 bin dolara ulaştı.

Suriye'ye ihracat artışı dikkati çekiyor

En çok ihracatın yapıldığı ülke 285 milyon 732 bin dolarla Irak zirvedeki yerini korudu.

Listede ikinci sırada yer alan Suriye'ye ihracat 2024'ün ilk 3 ayında 66 milyon 942 bin dolar iken bu yılın aynı döneminde yüzde 40,9'luk artışla 94 milyon 308 bin dolara çıktı.

Onu takip eden ABD'ye ihracat ise yüzde 34,8 artarak, 55 milyon 829 bin dolardan 75 milyon 248 bin dolara yükseldi.

Güneydoğu Anadolu Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Suriye'ye yönelik ihracatta kaydedilen artışa dikkati çekti.

Suriye'nin kendileri için önemli bir pazar olduğunu belirten Kadooğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Bölgemizin Suriye'ye 3 aylık hububat ihracatında görülen artış yüzde 40,9. Bu çok yüksek seviyelerde. Üstelik bu dönem, Suriye'nin bölgemizden en fazla sipariş ettiği ürün olan buğday ununda ihracatımızın miktar bazında yüzde 20,8'e daraldığı bir sürece denk geldi. Geçtiğimiz yıl haziran ayından bu yana çeşitli kotalarla uygulanan buğday ithalatı kısıtlamalarının 25 Mart itibarıyla kaldırılmasıyla, Suriye pazarında çok daha güçlü bir büyüme göreceğimizi öngörüyoruz"

Kadooğlu, Güneydoğu'dan Suriye’ye en çok buğday unu ve ayçiçek yağı gönderildiğini, bölgedeki ekonomik toparlanmaya paralel olarak farklı ürün gruplarına da talep oluşmasını beklediklerini kaydetti.

İki ülke arasındaki ilişkilerin istikrarla sürdürülmesinin önemine değinen Kadooğlu, "TİM Suriye Masası olarak, kamu ve özel sektör işbirliğiyle dinamik ve esnek bir platformda faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Türkiye ile Suriye arasındaki ekonomik bağları güçlendirmeye ve işbirliklerini artıracak adımlara destek vermeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.