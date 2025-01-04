MTV ve yapılandırma ödemeleri başladı

2025 yılına ait MTV'nin birinci taksit ödeme dönemi 1 Ocak'ta başladı. MTV, taşıtların kayıt ve tescilinin yapıldığı yerin vergi dairesince her yıl ocakta yıllık olarak tahakkuk ettiriliyor. Uygulanan MTV, ocak ve temmuzda olmak üzere 2 eşit taksitte ödenebiliyor. İlk taksit ödeme süresi 31 Ocak Cuma günü sona erecek.

Söz konusu vergi, Dijital Vergi Dairesinden (dijital.gib.gov.tr) veya GİB Mobil uygulamasından (Google Play, App Store, Huawei AppGallery) 00.10-23.50 saatlerinde anlaşmalı bankaların banka veya kredi kartı, hesaptan havale yöntemi, yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartlar ile vergi tahsiline yetkili bankalar, vergi dairesi vezneleri ve PTT şubeleri aracılığıyla yapılabiliyor.

İnternet üzerinden yapılacak ödemelerde mağduriyetin oluşmaması için tarayıcıya "gib.gov.tr" adresi ya da bankaların resmi internet adresleri yazılarak giriş yapılması önem taşıyor.

MTV tarifesi

Cumhurbaşkanı Kararı gereği, MTV yeniden değerleme oranında (yüzde 43,93) artırıldı. 2024'te 2 bin 343 lira motorlu taşıtlar vergisi çıkan bir aracın 2025 yılı vergisi 3 bin 372 lira, 5 bin 265 lira motorlu taşıtlar vergisi bulunan bir aracın 2025 yılı vergisi 7 bin 577 lira oldu.

Ayrıca, muhtasar ve prim hizmet ile konaklama vergisinin beyanı ve ödeme süresi 27 Ocak Pazartesi'ye kadar yatırılabilecek.

Ekim-Kasım-Aralık 2024 dönemi KDV'si 28 Ocak Salı, turizm, haberleşme ve dijital hizmet vergisi beyannamelerinin verilme ve tahakkuk eden vergileri ödeme süresi de 31 Ocak Cuma'ya kadar yapılabilecek.

Yapılandırmada 20'nci taksitler ay sonuna kadar ödenebilecek

7440 sayılı yapılandırma düzenlemesi kapsamında 20'nci taksitler de ay sonuna kadar ödenebilecek.

Bu yılın vergi takviminde, mükelleflerin Ekim-Kasım-Aralık 2024 dönemine ait geri kazanım katılım payı, yıllık harçların ödenmesi ay sonuna kadar gerçekleştirilecek.

Ayrıca, taşınmaz, motorlu taşıt (satış) ve günübirlik konut kiralama işini platformlar üzerinden yapanlar ile aracı hizmet sağlayıcıları, internet reklamcılığı hizmet aracıları, kargo ve lojistik işletmeleri tarafından bildirim verme süresi 31 Ocak Cuma günü sona erecek.