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Ekonomi
TRT Haber 03.07.2024 13:46

MTV ikinci taksit ödemeleri bu ayın sonuna kadar devam edecek

2024 yılına ait motorlu taşıtlar vergisinin ikinci taksit ödemeleri başladı. MTV'nin ikinci taksit ödemesi 31 Temmuz'da sona erecek. MTV'de sorgulama ve ödeme nasıl yapılıyor?

MTV ikinci taksit ödemeleri bu ayın sonuna kadar devam edecek

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren motorlu taşıtlar vergisinde bu yılın ikinci taksit ödemeleri 1 Temmuz'da başladı.

Ödemeler ise farklı yöntemlerle yapılabiliyor.

Ödemeler e-Devlet sistemi üzerinden de gerçekleştirilebiliyor. e-Devlete giriş yaparak motorlu taşıtlar vergisi sorgulama" hizmetiyle önce bilgiler tek tek dolduruluyor. Bilgilerin doldurulması ile birlikte öde butonu çıkıyor. Son olarak ödeme işlemi gerçekleştirilebiliyor.

Ödemeler, dijital vergi dairesi, PTT ve banka sitelerinden yapılıyor

Ayrıca ödemeler Gelir İdaresi Başkanlığı'nın ve bankaların web sitesi üzerinden gerçekleştiriliyor. Vergi daireleri, bankalar ve PTT şubelerine de ödeme yapılabiliyor.

Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde ikinci taksit ödemesinin 31 Temmuz gün sonuna kadar kadar yapılması gerekiyor. Ödemesini yapmayan mükelleflere gecikme faizi uygulanacak. 

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