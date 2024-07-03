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Ekonomi
AA 03.07.2024 13:25

Bakan Şimşek: Dış dengede önemli bir iyileşme sağlayacağız

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Bu yıl dış dengede önemli bir iyileşme sağlayacağız. Bunun kalıcı hale gelmesi için enerjide dönüşüm ve yeni sanayi politikası kilit rol oynuyor" dedi.

Bakan Şimşek: Dış dengede önemli bir iyileşme sağlayacağız
[Fotograf: AA]

Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından, dış ticaret verilerine ilişkin paylaşım yaptı.

Haziranda dış ticaret açığının, geçici olarak, takvim etkisiyle arttığına işaret eden Şimşek, şunları kaydetti:

"Geçen yılın aynı ayına göre yıllık açık ise 31 milyar dolar geriledi. Bu yıl dış dengede önemli bir iyileşme sağlayacağız. Bunun kalıcı hale gelmesi için enerjide dönüşüm ve yeni sanayi politikası kilit rol oynuyor. Hedefimiz cari açığın milli gelire oranını kalıcı olarak yüzde 2,5'in altına çekmektir."

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Hazine ve Maliye Bakanlığı Mehmet Şimşek İhracat İthalat
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