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Motorinde 17 kuruş indirim
Bu gece yarısından itibaren motorinin litre fiyatında 17 kuruş indirim yapılacak.
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), bu gece yarısından itibaren motorinin litre fiyatında 17 kuruş indirim yapılacağını duyurdu.
Ankara'da ortalama 5,95 liradan satılan motorinin litre fiyatı 5,78 lira olacak.
Motorinin litresi İstanbul'da 5,90 liradan 5,73 liraya düşecek.
İzmir'de ise motorinin litresi 5,82 liradan satılacak.
İndirimli fiyatlar gece yarısından itibaren geçerli olacak.
Etiketler: son dakika motorin indirim EPGİSSon Güncelleme: 9 Eylül 2020 Çarşamba 16:54
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