Sivas Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğüne bağlı Katı Atık Düzenli Depolama Sahası'nda hayata geçirilecek Sera Projesi için adımlar atılmaya başlandı.

Sivas Katı Atık Düzenli Depolama Sahası'nı 2015 yılında kuran belediye, hem vahşi depolama sahasındaki kötü görüntünün önüne geçti hem de mekanik ayırma tesisinde kağıt, karton, naylon, pet, plastik ve metalleri yeniden ekonomiye kazandırdı.

Düzenli depolamadan elde edilen metan gazı ile saatte 2 bin 400 kilovatsaat enerji üretilen tesis, 12 bin hanenin elektrik ihtiyacını da karşılıyor.

Son olarak da çöp sahasından elde edilecek enerjiyle Hollanda usulü modern topraksız cam sera kurulup salkım domates üretilmesi için çalışmalar devam ediyor.

"Türkiye'de ilk ve tek olacak"

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Sivas'ın çöp sahasında 2015 yılına kadar vahşi depolama sistemi uygulandığını söyledi.

2015 yılında kurulan sistemle çöplerin düzenli depolandığını ve çevre kirliliğinin önlendiğini belirten Bilgin, "Tabii sonuçta bu bir milli servetti. 2015 yılında yapılan projeyle birlikte çöpten enerji üretimine geçildi ve yaklaşık 12 bin konutun elektrik ihtiyacını karşılayacak enerji Sivas'ın çöplerinden temin ediliyor" dedi.

Bu sayede hem atıkların ekonomiye kazandırıldığını hem de çevre kirliliğinin önlendiğini vurgulayan Bilgin, şunları kaydetti:

"Enerjinin ortaya çıkardığı ısı kullanılacak"

"Göreve geldikten sonra ilgili firmayla yapmış olduğumuz görüşmeler neticesinde elektrik üretiminden elde edilen enerjinin ortaya çıkardığı ısıyı kullanarak yine o bölgeye yaklaşık 40 bin metrekare araziye bir sera kurulma fikri ortaya çıktı. Firmayla gerekli görüşmeleri yaptık ve eylül ayı itibarıyla yatırım başlamış olacak. Bu yatırım Türkiye'de ilk ve tek olacak. Çöpten üretilen enerjinin ürettiği ısıdan faydalanarak yaklaşık 100 kişinin istihdam edilebileceği 40 milyon lira tutarında domates serası kuruluyor. İnşallah haziran ayı gibi üretime başlayacak. Bugün yarın temeli atılmış olacak. 29 Ekim'de resmi temel atma törenini yapacağız, şubat ve mart ayı gibi dikimler gerçekleşecek. Haziran ayından itibaren de ürün yetişmeye başlayacak. Ürünlerin tamamı ihracata yönelik planlanıyor."

"Çöpten elektrik üretiyoruz, ortaya çıkan ısıyı kullanarak da sera yapıyoruz" diyen Bilgin, bu tür projeleri devam ettireceklerini ifade etti.

Projenin, Sıfır Atık Projesi kapsamında değerlendirildiğini aktaran Bilgin, serada yıllık 2 bin 500 ton salkım domates üretimi yapılacağını sözlerine ekledi.