Dünya genelinde kısa sürede çok büyük etkilere neden olan koronavirüs hemen herkes için ‘yeni normal’ olarak adlandırılan bir süreç başlattı. Bu dönemde çok sayıda sektör oldukça sıkıntı bir dönemden geçerken, mobilya üreticileri ise genel durumun aksine son zamanlarda artan satışların mutluluğunu yaşıyor.

Son aylarda gerek yurt içinden gerek yurt dışında aldığı siparişlere yetişemeyen mobilyacılık sektörü çareyi daha fazla üretim ve istihdam artırımında buldu.

Evde kaldığımız günlerde karar verdik

Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği (MOSDER) Başkanı Mustafa Balcı, insanların koronavirüs nedeniyle evlerine kapandığı dönemin kendi sektörleri için yeni bir kırılma noktası oluşturduğuna işaret etti.

“İlk başlarda sadece virüsün etkilerini düşünüyorduk. Evde kalma süremiz arttıkça aslında yaşadığımız alandaki sıkıntılar gözümüze çarpmaya başladı” diyen Balcı’ya göre bugünkü satış grafiğinin temelinde nisan-mayıs aralığında eve kapanan insanların ‘değişim’ kararı var.

[MOSDER Başkanı Mustafa Balcı. Foto: AA]

Şimdi almak isteyene 60 gün sonra teslim

Vatandaşların aslında koronavirüs nedeniyle sokağa çıkmanın yasak olduğu, uzaktan çalışmanın hemen her sektörde çok sık şekilde tercih edildiği dönemde kararını verdiğine işaret eden Balcı, şunları söyledi:

“Korona öncesi sabah evden çıkıyor, akşam yorgun bir şekilde geliyor, biraz dinlenip sonrasında uyuyorduk. Önceliklerimiz farklıydı. Pandemi nedeniyle evden çıkamayınca bu kez evimize yöneldik, farklı gözle bakmaya başladık.

Bu süreçte koltuklarımızın eskidiğini, yataklarımızın artık işlevsel olmadığını fark ettik. Aslında satın alma kararını işte o günlerde verdik. Şimdi imkanlar biraz gelişince 4 ay önce karar verenler düşüncelerini eyleme döktü ve mobilya almaya başladı.”

Dolar bazında yüzde 20 artış var

Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği (MOSDER) Başkanı Mustafa Balcı, yurt dışına siparişlerde çok ciddi bir artış olduğuna değinerek, şöyle devam etti:

“Yurt dışı siparişlerde dolar bazında yüzde 20 artış var. Satış grafiği son dönemlerde sektörün belli bir kısmında değil tamamında arttı. Şu an sipariş veren bir alıcıya istediği ürünü ancak 60 gün sonra gönderebiliyoruz.

Korona nedeniyle herkesin işçi azalttığı, yarı zamanlı çalışmaya döndüğü bir süreçte mobilyacılık sektörü istihdam artırmaya gitti. Biz bu nedenle kendimizi ‘istihdam dostu’ olarak tanımlıyoruz.

İşin bir diğer boyutu da ihracat-ithalat dengemiz. İhraç ettiğimiz ürünlerle ilgili olarak dışardan hammadde girişimiz yüzde 5 dolaylarında. Yani cari açık vermeyen, ülkemizin bu konudaki yarasına merhem olan bir sektörüz.”

Yatakların ömrü en fazla 5 yıl

Koronavirüs nedeniyle iptal olan düğünlerin de sektörü yavaşlatamadığına işaret eden Mustafa Balcı, vatandaşların hangi durumlarda mobilyası değişmesi gerektiğine dair şunları söyledi:

“Hijyenik olmayan yatakların 4-5 yıl ömrü var. Koltukta ise bu zaman aralığının 5-6 yıl olduğunu bilsinler. Mobilya daha uzun süre gidiyor, 10 yıl ve üzerinde kullanımı mümkün.

Eskiyen mobilyalarını kendi imkanları dahilinde değiştirsinler. Çünkü artık günün büyük çoğunluğunda evde olacaklar ve evdeki yaşam standartları kendi sağlıklarını doğrudan etkileyecek.”



