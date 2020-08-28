Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleştirilen Kolay İhracat Platformu Tanıtım Toplantısı'na katıldı.

Pekcan ihracatçılara ve girişimcilere sunulan danışmanlığın kalitesini ve kapsamını yükseltecek bir platformu devreye aldıklarını belirtti.

"Yurt dışı emsallerinden açık ara önde"

Pecan, "Kolay İhracat Platformu ile artık her bir ihracatçımızın, yapay zeka teknolojisi ile çalışan dijital bir danışmanı olacak. Tüm yurt dışı emsallerinden açık ara önde olan Kolay İhracat Platformu ile dış ticaretimizde yepyeni bir döneme adım atıyoruz Platformumuzun I. Fazını bugün itibarıyla firmalarımızın kullanımına açacağız. II. Faz çalışmalarını ise yıl sonuna kadar tamamlayacağız" dedi.