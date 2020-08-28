Haber Giriş: Kaynak: AA
Bakan Varank: Hyundai i20 fabrikası dünyadaki üretimin yaklaşık yüzde 50'sini karşılayacak
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Hyundai i20 Seri Üretim Töreni'nde yaptığı konuşmada, "Bu fabrika, dünyadaki i20 üretiminin yaklaşık yüzde 50'sini karşılayacak" dedi.
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Etiketler: son dakika mustafa varank hyundai i20Son Güncelleme: 28 Ağustos 2020 Cuma 11:39
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