Haber Giriş: Kaynak: AA
İşsizlik ödeneği ödemeleri ne zaman yapılacak? Ağustos ayı kısa çalışma ödeneği ödemeleri ne zaman?
Ağustos ayı işsizlik ödeneği ödemeleri ne zaman yapılacak? Ağustos ayı işsizlik ve kısa çalışma ödemeleri, 3 Eylül’den itibaren hesaplara yatırılacak. Bakan Selçuk, işsizlik ve kısa çalışma ödemelerinin 3 Eylül’den itibaren yapılacağını duyurdu.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ağustos ayı işsizlik ve kısa çalışma ödemelerinin 3 Eylül'den itibaren hesaplara yatırılacağını açıkladı.
Bakan Selçuk, ağustos ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemelerinin 3 Eylül’den itibaren T.C. kimlik numaralarının son hanesine göre vatandaşların banka hesaplarına yatıracağına dikkat çekti.
Kimlik numaralarının son hanesi 0-2-4 olanlara 3 Eylül’de, 6-8 olanlara 4 Eylül’de ödemeler yapılacak.
IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödemeler yapılacak.
Etiketler: Ağustos ayı işsizlik maaşı temmuz ayı kısa çalışma ödeneği işsizlik ödeneği ne zaman yatacak işsizlik maaşı ne zaman ödenecek kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak zehra zümrüt selçukSon Güncelleme: 28 Ağustos 2020 Cuma 10:12
Son Haberler
- 10:25
- 10:19
- 10:35
- 10:19
- 10:36
Sıradaki Haber
Ekonomik güven endeksi ağustosta yüzde 4,4 arttı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz