İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği verilerinden derlenen bilgilere göre, geçen yıl 4,3 milyar dolarla tüm zamanların en yüksek rakamına ulaşılan mobilya ihracatı yeni yıla da rekorla başladı.

Ocakta mobilya ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14 artarak 325,5 milyon dolar oldu.

Geçen ay en çok ABD, Almanya, İngiltere, Irak ve Libya'ya ihracat yapan sektörün, bu alanda en yüksek artışı yüzde 90 ile Katar'da gerçekleşti.

Bu dönemde en çok çocuklar için karyola ve beşikler, oturmaya mahsus mobilyalar, yemek ve oturma odaları için ahşap mobilyalar metal mobilyalar, yatak haline getirilebilen oturmaya mahsus mobilya ihraç edildi.

Geçen yılı 7 milyar dolara yaklaşan ihracatla kapatan mobilya, kağıt ve orman ürünleri sektörünün ihracatı ise ocakta yüzde 23 artarak 558,1 milyon dolara yükseldi.

"Ocak ayı rakamları yeni rekorlar kıracağımız gösteriyor"

İstanbul Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Güleç, verilere ilişkin yaptığı değerlendirmede, yeni yıla çok iyi bir ivmeyle başladıklarını, ocakta mobilya sektörü olarak alanında Avrupa'nın en büyüğü olma özelliği taşıyan mobilya fuarını gerçekleştirdiklerini söyledi.

Fuarda Türk mobilya üreticileri olarak 80 ülkeden alım heyetini, 138 ülkeden 120 bini aşkın ziyaretçiyi ağırladıklarını dile getiren Güleç, mobilyacıların yüzlerce iş birliğine imza attığını anlattı.

Güleç, sektör olarak 3 milyar dolarlık iş bağlantısının temellerini attıklarını kaydederek, "Bu fuardan aldığımız motivasyon, gerçekleştirdiğimiz iş bağlantılarımız, mobilyacılarımızın devam eden yatırımları ve ocakta gerçekleştirdiğimiz ihracat rakamları bize yıl sonunda yeni rekorlar kıracağımızı gösteriyor." dedi.