Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, Merkez Bankası’nın, rezervlerini güçlendirme politikasına kararlılıkla devam ettiğini söyledi.

Son bir hafta içinde toplam rezervlerin 4,3 milyar dolar artışla 27 Mart itibarıyla 96,7 milyar dolar seviyesine ulaştığını ifade eden Çetinkaya, “Net rezervlerimiz son bir haftada 2,4 milyar dolar artışla yaklaşık 28,6 milyar dolar oldu.” dedi.

Çetinkaya, “Rezervlerde dönemsel etkenlerle dalgalanmalar gözlense de orta vadede istikrarlı bir artış trendi söz konusudur.” ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA