Merkez Bankasından yapılan açıklamada şöyle denildi:
Finansal istikrarın desteklenmesi amacıyla yabancı para fonlarına uygulanan zorunlu karşılık oranları 100 baz puan artırıldı.
"Dolar cinsinden tutulan zorunlu karşılıklara uygulanan faiz oranı indirildi"
Bankamız nezdinde dolar cinsinden tutulan zorunlu karşılıklara, rezerv opsiyonlarına ve serbest hesaplara uygulanan faiz oranı 100 baz puan indirildi.
"Piyasadan yaklaşık 2,1 milyar dolar tutarında likidite çekilmesi bekleniyor"
Söz konusu değişiklikler ile piyasadan yaklaşık 2,1 milyar dolar tutarında likidite çekilmesi beklenmektedir.
Kaynak: TRT Haber, AA