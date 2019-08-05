Tüketici fiyat endeksinde temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 1,36, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 6,44, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16,65 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 19,91 artış gerçekleşti.

Aylık en yüksek artış yüzde 4,46 ile ulaştırma grubunda oldu.

Aylık en fazla düşüş gösteren grup yüzde 3,20 ile giyim ve ayakkabı oldu.

Yurt içi üretici fiyat endeksi aylık yüzde 0,99 düştü

Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE), temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 0,99 düşüş, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 7,02, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 21,66 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 32,34 artış gösterdi.

Kaynak: TRT Haber