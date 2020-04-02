Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 7 maaşını bağışlayarak başlattığı, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyası yoğun ilgi görüyor.

Kampanyaya bir destek de Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'ndan (TCMB) geldi.

Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında Merkez Bankası olarak #BizBizeYeterizTürkiyem Milli Dayanışma Kampanyası’na 100 Milyon TL ile katılıyoruz. pic.twitter.com/PA92VZLL0q — Merkez Bankası (@Merkez_Bankasi) April 2, 2020

Merkez Bankası'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında Merkez Bankası olarak #BizBizeYeterizTürkiyem Milli Dayanışma Kampanyası’na 100 Milyon TL ile katılıyoruz" denildi.