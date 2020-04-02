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Merkez Bankası'ndan Milli Dayanışma'ya 100 milyon TL
[Fotoğraf: AA arşiv]
Merkez Bankası "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" Milli Dayanışma Kampanyası’na 100 milyon TL ile katkı sağlayacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 7 maaşını bağışlayarak başlattığı, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyası yoğun ilgi görüyor.
Kampanyaya bir destek de Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'ndan (TCMB) geldi.
Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında Merkez Bankası olarak #BizBizeYeterizTürkiyem Milli Dayanışma Kampanyası’na 100 Milyon TL ile katılıyoruz. pic.twitter.com/PA92VZLL0q— Merkez Bankası (@Merkez_Bankasi) April 2, 2020
Merkez Bankası'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında Merkez Bankası olarak #BizBizeYeterizTürkiyem Milli Dayanışma Kampanyası’na 100 Milyon TL ile katılıyoruz" denildi.
Etiketler: tcmb milli dayanışma destekSon Güncelleme: 2 Nisan 2020 Perşembe 17:15
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