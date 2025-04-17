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Ekonomi
AA 17.04.2025 18:01

Merkez Bankasından 'Faiz ve Kar Payı İstatistikleri Hakkında' duyuru

Merkez Bankası, "Faiz İstatistikleri" yayınını kapsamı genişletilerek yeni serilerle birlikte "Faiz ve Kâr Payı İstatistikleri" başlığı altında yayımlamaya başladı.

Merkez Bankasından 'Faiz ve Kar Payı İstatistikleri Hakkında' duyuru

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), "Faiz İstatistikleri" yayınını kapsamı genişletilerek yeni serilerle birlikte "Faiz ve Kâr Payı İstatistikleri" başlığı altında yayımlamaya başladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından "Faiz ve Kâr Payı İstatistikleri Hakkında Basın Duyurusu" Bankanın internet sitesinde yayımlandı.

" 'Faiz İstatistikleri' yayını, kapsamı genişletilerek yeni serilerle birlikte 'Faiz ve Kâr Payı İstatistikleri' başlığı altında yayımlanmaya başlanmıştır." ifadelerine yer verilen duyuruda, şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda, Katılım Bankaları Kredi ve Katılma Hesabı Kar Oranları, Finansman Şirketleri Aylık Stok Kredi Faiz Oranları, Bankalar Aylık Stok Kredi Faiz Oranları, Tasarruf ve Ticari Mevduat Faiz Oranları, Fiilen Uygulanan En Yüksek İşletme Kredisi Faiz Oranı serileri yayımlanmaya başlanmış olup, detaylı bilgiye İstatistikler/Faiz ve Kâr Payı İstatistikleri sayfasında yer alan metaveri dokümanlarından, serilere ise EVDS/Tüm Seriler/Faiz ve Kâr Payı İstatistikleri başlığından ulaşılabilmektedir."

Duyuruda, ayrıca, yeni seriler ile eş zamanlı olarak, kar oranlarının incelendiği "Katılım Bankaları Kâr Payı İstatistikleri" başlıklı blog yazısının Merkezin Güncesi’nde yayımlandığı bildirildi.

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